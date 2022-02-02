Москвичам рассказали, как открыть и закрыть больничный при ОРВИ и COVID-19

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В столице есть несколько возможностей открыть и закрыть больничный лист для заболевших ОРВИ или COVID-19, а также для тех, кто контактировал с заболевшими коронавирусом. Для ОРВИ минимальный срок лечения составляет семь дней, для нового вируса — 14.

Открыть больничный можно дистанционно. Для этого нужно записаться на аудио консультацию к врачу и в одной из граф указать необходимость больничного. После консультации врач, если будет уверен, откроет электронный больничный на семь дней. Для очного посещения доступны онлайн-запись к врачам той поликлиники, к которой пациент прикреплен. В других медучреждениях можно обратиться к дежурному врачу без записи. Также работает вызов врача на дом по телефону 122. Воспользоваться этой услугой стоит, если болезнь протекает тяжело или пациент маломобилен.

По поводу заболевания коронавирусом — врач возьмет у человека с его признаками ПЦР-тест, который добавится в систему автоматически. В зависимости от состояния больного он или проведет после аудио консультацию, либо попросит осуществить вызов на дом. Для контактировавших с больным коронавирусом необходимо подтвердить контакт — работодателем или им самим, иначе больничный не оформят. Для нахождения на карантине с момента вакцинации или перенесенной болезни должно пройти более шести месяцев.

Закрывается больничный дистанционно — во всех случаях. Он сразу будет доступен работодателю в электронной форме. Для контактировавших с больным COVID-19 он автоматически закроется через семь дней если не было симптомов ОРВИ. В этом случае он должен вызвать врача на дом или записаться на консультацию, передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне врач-иммунолог Николай Крючков в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что тяжесть течения заболевания коронавирусом в каждом случае определяется не только штаммом, но и особенностями организма.

Крючков также рассказал «ВМ», что летом 2022 года в России может наступить период, во время которого последствия распространения коронавируса станут менее значительными. Однако контроль над заболеванием терять нельзя, иначе ситуация может снова ухудшиться зимой или весной 2023 года, предупредил он. Иммунолог отметил, что в результате накопления иммунитета и потери людей, наиболее восприимчивых к «омикрону», управлять последствиями коронавируса будет проще.