Иммунолог назвал влияющие на тяжесть течения COVID-19 факторы

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Тяжесть течения заболевания коронавирусом в каждом случае определяется не только штаммом, но и особенностями организма. Об этом «Вечерней Москве» сообщил врач-иммунолог Николай Крючков во вторник, 1 февраля.

— Очень большое значение имеет то, переболел человек раньше или нет, вакцинирован или нет, какой у него возраст, пол, наличие тяжелых хронических заболеваний. «Омикрон» или «дельта» — с моей точки зрения, в данном случае имеет второстепенное значение, которое сложно измерить, — резюмировал эксперт.

Крючков также рассказал «ВМ», что летом 2022 года в России может наступить период, во время которого последствия распространения коронавируса станут менее значительными. Однако контроль над заболеванием терять нельзя, иначе ситуация может снова ухудшиться зимой или весной 2023 года, предупредил он. Иммунолог отметил, что в результате накопления иммунитета и потери людей, наиболее восприимчивых к «омикрону», управлять последствиями коронавируса будет проще.

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При этом Крючков уточнил, что подвид штамма «омикрон» BA.2 отличается от исходного варианта более высокой заразностью. Точные симптомы этого варианта еще требуют изучения, а вероятность его влияния на эпидемиологическую ситуацию в России пока не подтверждена, добавил врач.

Эксперт отметил, что по свойствам вариант BA.2 напоминает «омикрон». Иммунолог обратил внимание, что даже незначительная разница при прочих равных условиях позволяет BA.2 эффективно вытеснять другие штаммы.