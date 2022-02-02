Попова заявила о выявлении нового подвида «омикрона» в России

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Новый подвид штамма коронавируса «омикрон» BA.2 выявили в России. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в среду, 2 февраля.

— Линия ВА.3 на территории Российской Федерации не выявлена, и подавляющее большинство, которое относится к линии ВА.2, было выявлено в Москве, Республике Марий Эл, Ростовской области, Республике Башкортостан. Целый ряд стран говорит еще о более высокой контагиозности этой линии, — рассказала главный санитарный врач.

Так, в Дании доля этого подвида составила 82 процента, уточнила она. При этом в США и Великобритании показатель составляет лишь восемь–девять процентов, приводит слова Поповой РИА Новости.

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1 февраля врач-иммунолог Николай Крючков рассказал «ВМ», что подвид штамма «омикрон» BA.2 отличается от исходного варианта более высокой заразностью. Точные симптомы этого варианта еще требуют изучения, а вероятность его влияния на эпидемиологическую ситуацию в России пока не подтверждена, добавил врач.

Эксперт отметил, что по свойствам вариант BA.2 напоминает «омикрон». Иммунолог обратил внимание, что даже незначительная разница при прочих равных условиях позволяет BA.2 эффективно вытеснять другие штаммы.