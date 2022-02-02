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Собянин: Врачи Москвы 800 тысяч раз за неделю контактировали с больными COVID-19 и ОРВИ

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Собянин: Врачи Москвы 800 тысяч раз за неделю контактировали с больными COVID-19 и ОРВИ
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

За прошедшую неделю столичные врачи контактировали с больными COVID-19 и ОРВИ около 800 тысяч раз, что является историческим максимумом. Об этом в среду, 2 февраля, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

— Нужно понимать, что часть больных, которые заболели на той неделе, продолжает лечиться, получать и стационарную помощь, и амбулаторную. В то же время на этой неделе продолжают выявлять большие объемы заболеваемости, — пояснил глава города.

По его словам, ежедневно телемедицинскую помощь в столице получают около 3–5 тысяч горожан.

По его словам, телемедицинские центры взяли на себя значительную часть нагрузки, которая в настоящее время лежит на городской системе здравоохранения, передает РИА Новости.

Накануне главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко заявил, что меры по борьбе с коронавирусом, которые приняты в Москве, являются достаточными, чтобы преодолеть очередную волну инфекции. По его словам, городская система здравоохранения работает без сбоев.

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