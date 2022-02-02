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Информация о навигации появилась на 12 рекламных табло в Москве

Полина Долганова

Город
Информация о навигации появилась на 12 рекламных табло в Москве
Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Информация о навигации появилась на 12 рекламных табло Москвы в рамках эксперимента. Об этом в среду, 2 февраля, сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

Уточняется, что табло будет показывать москвичам схемы проезда с направлением и расстоянием до ближайших съездов, информацию о перекрытиях и авариях, а также полезные советы о ПДД.

В настоящее время в Москве установили 12 таких щитов. Одно из табло можно найти на Кутузовском проспекте рядом с домом № 9.

Специалисты дептранса планируют проанализировать эффективность нововведения и оценить необходимость продолжения эксперимента.

Недавно стало известно, что новые выделенные полосы для общественного транспорта появятся еще на пяти участках Москвы 14 февраля. Об этом во вторник, 1 февраля, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

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