Эксперт объяснил, почему россияне стали больше пить

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По итогам 2021 года в России потребление водки на душу населения выросло на два процента по сравнению с прошлым годом и сейчас составляет до пяти литров на человека. Наибольшие продажи водки зафиксировали в Сахалинской и Магаданской областях: 11,9 и 10,9 литра на человека соответственно.

Антон Боровский, координатор федерального проекта «Трезвая Россия», в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказал о том, почему не падают продажи алкоголя и каковы дальнейшие планы в борьбе за трезвость.

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Почему в России выросли продажи водки

— Такие цифры говорят о хорошей работе правоохранительных органов. В прошлом году президент подписал федеральный закон, который ужесточает реализацию и увеличивает надзор за медицинским спиртом. Оптовикам запретили продавать медицинский спирт. Количество потребления не увеличилось — увеличился контроль. А на эти два процента начали лучше работать Росалкорегулирование, сотрудники ФСБ и МВД. Это показатель того суррогата, с которым мы боролись, — объяснил эксперт.

Он отметил, что высокие цифры также связаны с периодом пандемии.

— Самоизоляция дала о себе знать. Люди стали сидеть дома и увлекаться собственным производством алкогольной продукции. В пандемию увеличилось число некачественного алкоголя, — сказал эксперт.

Сенаторы предложили лишать гражданства и депортировать из России за суррогатный алкоголь.