Сенаторы предложили лишать гражданства и депортировать за суррогатный алкоголь

Фото: Пресс-служба Совфеда

В Совете Федерации собираются внести поправки к законопроекту «О гражданстве РФ», которые предполагают отзыв гражданства и депортацию на родину за незаконное производство и оборот алкоголя. Об этом рассказал в среду, 2 февраля, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин.

— Мы хотим добавить в перечень преступлений, совершение которых влечет за собой прекращение российского гражданства, незаконное производство и оборот алкогольной продукции, которые приводят к летальным последствиям, тяжелым последствиям для здоровья граждан или для бюджетно-финансовой системы страны. К таким гражданам также надо принимать меры по депортации, это мы тоже предлагаем, — сообщил он.

Сенатор отметил, что, согласно предоставленной ему справке МВД, 75 процентов лиц, которые в гаражах и промышленных зонах занимаются производством и оборотом суррогатного алкоголя, составляют иностранцы из стран ближнего зарубежья.

Нормы, о которых говорится в поправках, не распространяются на граждан России по рождению, передает ТАСС.

2 января три человека отравились суррогатным алкоголем в Балашихе. Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти трех человек. Отмечается, что они скончались в результате отравления неустановленным веществом.