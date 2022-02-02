CNN: Байден одобрил отправку дополнительных войск в Восточную Европу

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Президент США Джо Байден одобрил отправку дополнительных войск в Восточную Европу. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в среду, 2 февраля.

— Президент Джо Байден официально одобрил развертывание дополнительных военных сил США в Восточной Европе, и Пентагон, как ожидается, объявит в среду утром, что войска будут развернуты «в ближайшие дни». По словам официальных лиц, это развертывание является демонстрацией поддержки союзников по НАТО, которые чувствуют угрозу из-за военных действий России вблизи Украины, — говорится в сообщении.

Пентагон, по данным телеканала, объявит о развертывании тысяч дополнительных военных в передовых точках в ЕС. Так, примерно 2000 солдат развернут в Польше, а еще несколько тысяч — в юго-восточных странах НАТО, включая Румынию, отмечает CNN.

Вскоре данную информацию подтвердил представитель Пентагона Джон Кирби. По его словам, дополнительные силы отправят в Германию, Польшу и Румынию.

Он подчеркнул, что силы направляются в регион «не навсегда». Мера необходима для оказания поддержки союзникам, приводит слова Кирби РИА Новости.

28 января президент России Владимир Путин обсудил по телефону с французским лидером Эммануэлем Макроном реакцию Запада на гарантии безопасности. Российский лидер обратил внимание, что в ответах США и НАТО не были учтены такие принципиальные озабоченности Москвы, как недопущение расширения альянса, отказ от размещения ударных систем вооружений вблизи российских границ, а также возврат военного потенциала и инфраструктуры блока в Европе на позиции 1997 года.

Путин при обсуждении ситуации на Украине обратил внимание на важность соблюдения Киевом положений Минских соглашений. Учитывая итоги встречи в Париже политических советников лидеров стран «нормандской четверки», президенты подтвердили настрой на дальнейшую работу в рамках формата.