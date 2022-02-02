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Эксперт пояснил, что сдерживает развитие петербургской инфраструктуры

Ирина Игнатенко

Общество
Эксперт пояснил, что сдерживает развитие петербургской инфраструктуры
Фото: Вечерняя Москва

Генеральный директор компании «Мегалайн» Геннадий Корупятник рассказал, какие факторы сдерживают развитие инфраструктуры в Санкт-Петербурге и оценил инвестиционный климат Северной столицы.

Эксперт отметил, что инертное законодательство и упор городских властей на привлечение бюджетных средств тормозит преображение города за счет частных инвесторов, они уходят в другие регионы, которые готовы меняться.

Он отметил, что законодательство города слабо поддается изменениям и не откликается на веяние времени. При этом к каждому проекту нужен индивидуальный подход.

— За последние полгода мы столкнулись с большими сложностями в продвижении своих довольно серьезных проектов. Наш город почему-то очень консервативен, — отметил эксперт в комментарии ФАН.

Среди самых перспективных направлений для инвесторов в Петербурге Корупятник выделил городскую инфраструктуру, в частности, транспортную. По его мнению, городу необходимо создание всевозможных высокотехнологичных кластеров.

2 февраля стало известно, что несколько инвестиционных проектов по возведению коммунальных объектов отменили в центре столицы и Новой Москве.

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