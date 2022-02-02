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«Трансформация Шарикова»: Богомолов ответил оскорбившему Собчак Шнурову

Полина Долганова

Общество
«Трансформация Шарикова»: Богомолов ответил оскорбившему Собчак Шнурову
Фото: Youtube / Начало

Российский режиссер Константин Богомолов, который является мужем журналистки Ксении Собчак, сравнил музыканта Сергея Шнурова с главным героем романа Михаила Булгакова «Собачье сердце».

— Мы в лице Шнурова имеем уникальный случай вживую следить за трансформациями Шарикова, — написал режиссер на своей странице в Instagram.

Он также предложил общественности проследить за тем, как «Шариков» теряет свой человеческий облик.

Накануне стало известно, что конфликт между актером Максимом Виторганом и Сергеем Шнуровым произошел из-за новой песни группы «Ленинград». В ней питерский музыкант практически прямым текстом указал на возможную измену телеведущей Ксении Собчак, которая якобы родила сына от другого человека. В песне также упоминается ДТП с участием журналистки и тот факт, что в скором времени она планирует запустить свой марафон.

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