«Хулиган на подсосе»: Виторган жестко ответил Шнурову на шутку про измену Собчак

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Конфликт между Максимом Виторганом и Сергеем Шнуровым произошел из-за новой песни группы «Ленинград». В ней питерский музыкант практически прямым текстом указал на возможную измену телеведущей Ксении Собчак, которая якобы родила сына от другого человека.

— И ничего такого — наставлены рога. Похож ведь на Капкова, а нянчит Виторган, — говорится в композиции.

49-летний Виторган не оставил подобного без внимания и жестко высказался о Шнурове. Он напомнил музыканту, как тот раньше был готов бесплатно выступать у Собчак на дне рождения, в надежде пропиарить себя.

— Бывает, я все понимаю. Ксюша сказала, ты ответил, ты сказал — ответила она. Ты же был хулиганом нашего времени, ты во что выродился вообще? Постарайся стареть хоть с достоинством, хулиган на подсосе. Мальчик Платон из Москвы тебя спрашивает: «Дядя Шнурик, ты дурак?», — написал актер.

До этого сама Ксения Собчак ответила Шнурову на эту песню.

— Трезвый Шнуров выглядит неприкаянным, с лицом, похожим на сморщенную жопу, с текстами уровня «аншлаг-аншлаг» и клипами, на которые жена денег не дает. Просрано все: личная жизнь, группировка, телеканал с нулевыми рейтингами. И главное — талант, — передает ее слова «СтарХит».

В январе бывший муж журналистки Ксении Собчак актер Максим Виторган показал, как проводит время с их сыном Платоном. Он поделился счастливыми моментами в личном блоге Instagram. Артист опубликовал фото с наследником и процитировал их диалог, который растрогал подписчиков: «А он мне такой и говорит: «А мне уже столько лет, что я стал планетой». Какой планетой? Называется эта планета «Платон вырос».