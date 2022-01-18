«Трогательно до слез»: Максим Виторган умилил фанатов снимком с сыном

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Бывший муж журналистки Ксении Собчак, актер Максим Виторган показал, как проводит время с их сыном Платоном. Он поделился счастливыми моментами в личном блоге Instagram.

Артист опубликовал фото с наследником и процитировал их диалог, который растрогал подписчиков: «А он мне такой и говорит: «А мне уже столько лет, что я стал планетой». Какой планетой? Называется эта планета «Платон вырос».

На снимке отец с сыном запечатлелись в кафе, нежно прижавшись друг к другу носами.

Фолловеры умилились кадром и трогательному общению отца с сыном.

«Взрослый сын молодого человека»; «Трогательно до слез»; «Чудо»; «Замечательные»; «Как они хотят быстро вырасти», — написали пользователи в комментариях.

Виторган перечислил фразы, которые выучил в браке с Собчак. Артист забавно отреагировал на публикацию своей бывшей супруги журналистки Ксении Собчак на тему разоблачения коучеров. Актер назвал фразы, которые пополнили его словарный запас во время романа со скандальной звездой.