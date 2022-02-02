«Такой диктатор»: друг Волочковой объяснил мимолетность ее романов

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Отношения российской балерины Анастасии Волочковой заканчиваются также быстро и внезапно, как и начинаются. Друг артистки, предприниматель Андрей Ковалев, предположил, в чем причина кратковременности ее романов.

По его словам, Волочкова — трудяга, чей ритм жизни мало какой мужчина способен вынести. Ковалев отметил, что определенное время жил в доме Большого театра и наблюдал за известными балеринами.

— Они на старости оказались одиноки, они всем пожертвовали ради своей карьеры, а жизнь наша такая сейчас — она краткосрочная, она быстрая, поэтому, может, и романы у Насти такие короткие, — рассказал он.

Также друг балерины отметил, что возле успешной и сильной женщины, какой является и сама Волочкова, должен быть такой же мужчина. Но соответствовать высокому стандарту нелегко.

— Успешная женщина — это все-таки такой диктатор в юбке, и рядом с ней чаще всего как раз вот всякого рода альфонсы, — отметил Ковалев.

Однако, заметил предприниматель, у Волочковой были не только кратковременные романы. Он напомнил, что балерина состояла в длительных отношениях с одним успешным предпринимателем. В этих отношениях балерина была счастлива, но в какой-то момент влюбленные разошлись, передает Пятый канал.

До этого сексолог, психолог Алия Королева предположила, что кратковременность романов Волочковой заключается в доброте и любвеобильности балерины. По ее словам, артистка обладает высоким сексуальным темпераментом.