«Жизнь заверчена вокруг секса»: эксперт объяснила неудачные романы Волочковой

Фото: instagram/volochkova_art

Причина недолговечных романов российской балерины Анастасии Волочковой кроется в ней самой. К такому выводу пришла сексолог, психолог Алия Королева.

По ее словам, Волочкова достигла такого возраста, в котором человек начинает жить для себя. Кроме того, Волочкова, утверждает сексолог, обладает высоким сексуальным темпераментом.

— Мы имеем взрослую реализовавшеюся самостоятельную женщину, которая обладает высоким сексуальным темпераментом. Это люди, у которых жизнь вся заверчена вокруг секса и если он не на первом месте, то только на втором, — подчеркнула Королева.

Люди вроде Волочковой обычно держат себя в спортивной форме и всем своим видом стараются показать, что хотят секса и любви. Тем более, что в любвеобильности признавалась и сама балерина, рассказывая, что может заниматься сексом по четыре раза на дню. Причин сомневаться в таких утверждениях сексолог не видит.

— Если вы заметили, рядом с ней никогда не бывает мужчин, на которых посмотришь и скажешь, ну, наверное, как-то с сексом у нее не очень. У нее все спортивные, достаточно сексуально активные мужчины — она их выбирает только лишь по этому принципу, — утверждает эксперт.

Королева также отметила, что Волочкова — человек очень добрый, готовый многим обеспечить своего избранника. Например, свозить на отдых на Мальдивы. Кроме того, уверена эксперт, балерина действительно верит в каждые свои отношения, но потом быстро разочаровывается в них, передает Пятый канал.

По заверениям Волочковой, бывший возлюбленный использовал ее только для увеличения своей популярности.

Однако сам бывший избранник балерины с ней категорически не согласен. Сергей Кузнецов считает, что Волочкова совершила непростительный поступок и изображает из себя жертву после расставания