«Такие поступки не прощаю»: Кузнецов раскрыл истинную причину разрыва с Волочковой

Фото: instagram/volochkova_art

Российская балерина Анастасия Волочкова совершила непростительный поступок и изображает из себя жертву после расставания с владельцем банных комплексов Сергеем Кузнецовым. Об этом заявил сам бизнесмен.

По словам Кузнецова, его возмутило поведение Волочковой после расставания.

— Я вчера ей написал об этом. Просто человек совершал такие поступки, за которые я не прощаю. Поэтому я ей вчера написал: «Все, Насть, мы расстаемся». Сегодня увидел человека, изображающего жертву. Нормальные люди после таких вещей извиняются либо молчат, — рассказал Сергей у себя в Instagram.

Однако эта версия отличается от той, которой придерживается сама балерина. По заверениям Волочковой, бывший возлюбленный использовал ее только для увеличения своей популярности.

Волочкова отбила Сергея у другой претендентки на свадебном ток-шоу. Отношения пары развивались стремительно. Недавно они вернулись с совместного отдыха с Мальдив. Находясь там, Волочкова часто публиковала фотографии с новым возлюбленным и рассказывала поклонникам об их отношениях.