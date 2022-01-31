«Лицемерие и предательство»: Волочкова рассталась со своим возлюбленным

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Российская балерина Анастасия Волочкова прекратила отношения с владельцем банных комплексов Сергеем Кузнецовым. Об этом звезда сообщила в Instagram.

Судя по всему, Волочкова очень ценила отношения с Сергеем и отдавала им всю свою душу. Расставание она очень тяжело переживает.

— Я тяжелее всего переживаю разочарование в людях, которым верила и открывала душу, — резюмировала балерина в Instagram.

По мнению Волочковой, бывший возлюбленный использовал ее только для увеличения своей популярности.

— Случилось то, что следовало ожидать. Когда мужчине, кроме самопиара, ничего более не нужно, — это низко. Я это все проходила в жизни, и не раз, — ответила прима певице Славе в комментарии под публикацией.

Волочкова отбила Сергея у другой претендентки на свадебном ток-шоу. Отношения пары развивались стремительно. Недавно они вернулись с совместного отдыха с Мальдив. Находясь там, Волочкова часто публиковала фотографии с новым возлюбленным и рассказывала поклонникам об их отношениях.

Фото: instagram/volochkova_art

26 января актер Дмитрий Сафронов, сын художника Никаса Сафронова, рассказал, что нанял частного детектива и выяснил о возлюбленном балерины много интересного. Так, Сергей Кузнецов, предположительно, находится в розыске за теракт и ранее был судим за кражу.