«В розыске за теракт»: стало известно о темном прошлом возлюбленного Волочковой

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Новый возлюбленный балерины Анастасии Волочковой Сергей Кузнецов, предположительно, находится в розыске за теракт, а ранее был судим за кражу. Об этом рассказал в эфире Первого канала актер Дмитрий Сафронов, сын художника Никаса Сафронова.

— Ты попала в руки нехорошему человеку. Это мошенник, это бандит. Я провел свое расследование, нанял детективов и узнал, что у этого человека была судимость за грабеж в 2001 году, после чего он бежал на Украину. Сейчас он в розыске находится на Украине, — заявил мужчина, обращаясь к Волочковой в студии передачи «Пусть говорят».

В доказательство своих слов Сафронов предъявил якобы добытую детективами полицейскую ориентировку, в которой сообщается, что Кузнецов разыскивается на Украине за «террористический акт с применением оружия». Там же сказано, что в 2001 году возлюбленный артистки был осужден в Тамбовской области по статье «Кража группой лиц по предварительному сговору».

Волочкова отказалась верить в предоставленную Сафроновым информацию. В свою очередь сам Кузнецов, участвовавший в программе по видеосвязи, опроверг эти данные.

Недавно Дана Борисова пошутила над скандалом с Волочковой в самолете. Телеведущая прокомментировала недавний скандал вокруг Анастасии Волочковой, которая отказалась надевать медицинскую маску на борту самолета. По словам Борисовой, виноват во всем алкоголь.