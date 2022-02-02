Ночной клуб Pur Pur Afterparty опечатали за нарушение мер против COVID-19

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

улица Мясницкая, дом 46/2, строение 3 Карта всех событий

Столичный ночной клуб Pur Pur Afterparty опечатали за нарушения требований по профилактике коронавируса. Об этом в среду, 2 февраля, сообщили в пресс-центре городского управления Роспотребнадзора.

Заведение располагается по адресу улица Мясницкая, дом 46/2, строение 3.

В процессе проверки сотрудники ведомства выявили нарушения санитарно-эпидемиологических норм и требований по профилактике вируса.

Кроме того, в клубе продавалась табачная продукция, которая не имела соответствующей маркировки.

По итогам проверки Роспотребнадзор составил протокол о временном закрытии заведения, говорится на сайте ведомства.

11 января специалисты столичного управления Роспотребнадзора в ходе проверки выявили нарушение санитарных требований в хостеле на севере Москвы и опечатали его помещения. Как отметили в ведомстве, в ходе расследования были выявлены не только нарушения санитарных требований, но и требований, направленных на профилактику распространения коронавируса.

Теперь хостелу грозят приостановление деятельности на срок до трех месяцев или штраф в размере 500 тысяч рублей. Материалы дела переданы в Головинский районный суд города Москвы.