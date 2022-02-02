Глава CNN Цукер ушел в отставку из-за отношений с коллегой

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Президент телекомпании CNN Worldwide Джефф Цукер объявил об уходе в отставку. Об этом сообщили в пресс-службе организации в среду, 2 февраля.

— В рамках расследования пребывания Криса Куомо в CNN меня спросили об отношениях по обоюдному согласию с моей ближайшей коллегой, с которой я работал более 20 лет. Я признал, что отношения развивались в последние годы, — рассказал предприниматель.

Он уточнил, что был неправ, так как не рассказал о романе, когда тот начался. Цукер не стал называть имя коллеги, но, по данным издания, это Эллисон Голласт, директор по маркетингу CNN.

Женщина, как уточняется, продолжит работу на телеканале. Голласт добавила, что характер их отношений с Цукером изменился во время пандемии коронавируса, отмечает CNN.

31 января народная артистка России Татьяна Васильева рассказала о том, как сталкивалась с харассментом в своей карьере, и поделилась своим отношением к этому. В Театре Сатиры актриса встретилась с режиссером Валентином Плучеком, который дал Васильевой много ярких ролей в спектаклях.

На протяжении многих лет они были больше чем просто коллеги. Васильева рассказала, что долго получать роли только из-за связи с режиссером не получится: необходимо иметь хотя бы какие-то способности. При этом харассмент, по ее мнению, в актерской профессии встречается часто и является нормальным явлением.