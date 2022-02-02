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Кейт Миддлтон сместила принца Гарри с должности патрона Союза регби

Евгений Белоусов

Общество
Кейт Миддлтон сместила принца Гарри с должности патрона Союза регби
Фото: Twitter.com

Жена принца Уильяма Кейт Миддлтон официально назначена королевским патроном Союза регби Англии и Футбольной лиги регби. Тем самым она сместила с этой должности брата своего мужа принца Гарри. Об этом в среду, 2 февраля, сообщили в аккаунте герцога и герцогини Кембриджских в Twitter.

Сама герцогиня написала у себя в Twitter, что очень благодарна получению этой должности.

— Две фантастические организации, которые стремятся использовать силу спорта для объединения сообществ и помощи отдельным людям, — написала Миддлтон.

На опубликованном видео Кейт Миддлтон передает мяч игрокам в регби из разных социальных слоев.

До этого эксперт назвала причину проблем в отношениях принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Супруги в этом году отметили десятую годовщину брака, однако, по мнению эксперта Кэти Николл, в начале совместного пути пара переживала непростой период. Так, Уильям и Кейт начали встречать еще будучи студентами. Осенью 2010 года принц сделал избраннице предложение, а в апреле 2011-го они сыграли свадьбу. Однако их жизнь не всегда была гладкой. Так, в 2016 году они расставались на несколько месяцев.

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