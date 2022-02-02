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Скончался последний участник московского народного ополчения Виктор Прокофьев

Полина Долганова

Общество
Скончался последний участник московского народного ополчения Виктор Прокофьев
Фото: Facebook / Алексей Шапошников

Последний участник московского народного ополчения (МНО) Виктор Прокофьев скончался на 97-м году жизни. Об этом в среду, 2 февраля, сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

— Сегодня, к огромному сожалению, закончилась одна из самых значимых для нас глав Великой Отечественной войны: нас покинул последний участник московского народного ополчения, который ушел в МНО в июле 1941 года, Виктор Владимирович Прокофьев, — написал он на своей странице в Facebook.

Недавно московский центр «Патриот.Спорт» организовал слет потомков участников народного ополчения Москвы в Зале славы Музея Победы. На слете собрались дети, внуки и правнуки бойцов московского народного ополчения. Кроме того, потомки ополченцев, проживающие в других городах и странах, присоединились к слету в онлайн-режиме.

Тогда Виктор Прокофьев, который ушел на фронт в 16 лет, стал почетным гостем мероприятия.

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