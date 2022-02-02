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Путин и Джонсон обсудили Украину и гарантии безопасности России

Иван Юминов

В мире
Путин и Джонсон обсудили Украину и гарантии безопасности России
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в среду, 2 февраля.

— Проведен достаточно подробный обмен мнениями в контексте внутриукраинского кризиса и ситуации по обеспечению долгосрочных юридически зафиксированных гарантий безопасности Российской Федерации. Президент России изложил принципиальные подходы по данным вопросам, — говорится в сообщении.

Российский лидер при этом обратил внимание на «хронический саботаж» Минских договоренностей со стороны Киева. По мнению Путина, НАТО не готово адекватно реагировать на озабоченности Москвы, а в качестве предлога альянсом используется политика открытых дверей, отмечается на сайте Кремля.

28 января Путин обсудил по телефону с французским лидером Эммануэлем Макроном реакцию Запада на гарантии безопасности. Российский лидер обратил внимание на то, что в ответах США и НАТО не были учтены такие принципиальные озабоченности Москвы, как недопущение расширения альянса, отказ от размещения ударных систем вооружений вблизи российских границ, а также возврат военного потенциала и инфраструктуры блока в Европе на позиции 1997 года.

Путин при обсуждении ситуации на Украине обратил внимание на важность соблюдения Киевом положений Минских соглашений. Учитывая итоги встречи в Париже политических советников лидеров стран «нормандской четверки», президенты подтвердили настрой на дальнейшую работу в рамках формата.

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