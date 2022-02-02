«Разрушение всего»: что индийская ясновидящая Арчена пророчит России и всему миру

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Тяжелые испытания ждут Россию и весь остальной мир, предсказывает индийская ясновидящая Арчена. Пророчица вышла за муж за россиянина, а потому судьба страны особенно волнует ее.

Ясновидящая предупреждает, что России стоит с опаской относиться к Китаю. По ее словам, даже небольшой конфликт с этой страной может привести к глобальной войне. Недопонимания с Китаем возникнут и у США. Это, утверждает пророчица, приведет к уничтожению всего живого на планете.

— Они не пожалеют ни природу, ни людей и пойдут на разрушение всего. Но это случится не в настоящее время, и даже не в близком будущем, — убеждает она.

Больших войн России не стоит опасаться следующие 30 лет. Но за это время страну ожидают экономический кризис и тяжелые внутренние конфликты. Однако будущее у России все же будет светлое.

Но в опасности вся планета. Земля, утверждает ясновидящая, исчерпала все свои ресурсы. Терпеть агрессивное человечество планета долго не будет, а потому стоит ожидать ее ответного удара. Людям еще предстоит адаптироваться к катастрофическим изменениям.

— Земля находится в процессе разрушения. И это делаем мы, люди. Уже многие десятилетия мы живем в постоянном стрессе вследствие необходимости физического выживания. Сейчас мы переживаем мощный переход, процесс новорождения. Старая энергия отмирает, открывается портал в новое, — цитирует Арчену НьюИнформ.

Провидица Ванга ушла из жизни 25 лет назад, но ее предсказания будоражат умы до сих пор. Так, у эксперта Бориса Кючукова сохранились записи ведуньи, в которых содержатся ее предсказания. В конце декабря стало известно предсказание Ванги на главную зеркальную дату 2022 года.