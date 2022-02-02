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Овечкин пропустит матч всех звезд НХЛ из-за попадания в COVID-протокол

Иван Юминов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Спорт
Овечкин пропустит матч всех звезд НХЛ из-за попадания в COVID-протокол
Фото: Instagram / capitals

Игрок хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин был помещен в COVID-протокол, поэтому пропустит матч всех звезд НХЛ. Об этом сообщили в пресс-службе лиги в среду, 2 февраля.

— Алекс Овечкин пропустит уик-энд всех звезд Honda НХЛ 2022 года в Лас-Вегасе после того, как в среду нападающий «Вашингтон Кэпиталз» был помещен в протокол COVID-19, — говорится в сообщении.

При этом болельщики выбрали россиянина капитаном столичного дивизиона на матче всех звезд, отмечается на сайте НХЛ.

23 января объявили окончательный состав сборной России по хоккею на предстоящих Олимпийских играх в Пекине. Среди форвардов оказались Сергей Андронов, Михаил Григоренко, Павел Карнаухов, Сергей Плотников и Антон Слепышев из ЦСКА, Никита Гусев и Кирилл Марченко из СКА, представляющие клуб «Локомотив» Артем Анисимов и Артур Каюмов, Арсений Грицюк и Кирилл Семенов из «Авангарда», а также Вадим Шипачев (столичное «Динамо»), Дмитрий Воронков («Ак Барс») и Андрей Чибисов («Металлург»).

Защитниками сборной объявлены Вячеслав Войнов (столичное «Динамо»), Никита Нестеров (ЦСКА), Александр Елесин («Локомотив»), Дамир Шарипзянов («Авангард»), Александр Никишин («Спартак»), Сергей Телегин («Трактор») и хоккеисты клуба «Металлург» Артем Минулин и Егор Яковлев. Вратарский состав представлен Иваном Федотовым (ЦСКА), Тимуром Биляловым («Ак Барс») и Александром Самоновым (СКА).

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