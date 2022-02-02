Астролог Глоба составил гороскоп для всех знаков зодиака на 3 февраля

Фото: Официальный сайт Павла Глобы

Астролог Павел Глоба составил гороскоп для всех знаков зодиака на 3 февраля. Кого-то ждет очень удачный день, а кому-то стоит поостеречься.

Отнестись осторожнее к своему здоровью следует Овнам. Вполне возможно, что им придется обратиться за помощью к врачам. Глоба не рекомендует игнорировать даже малейшие симптомы, которые могут проявиться 3 февраля.

Следить за деньгами рекомендует Глоба Тельцам. Лучше не тратить впустую свои сбережения, ведь скоро Тельцов ожидают финансовые трудности.

Близнецов, наоборот, ждет материальное благополучие. В четверг их могут ожидать продвижение по карьерной лестнице, премии и награды.

Выложиться на все сто следует Ракам. 3 февраля принесет рожденным под этим знаком людям заслуженную награду, к которой они стремились.

Судьбоносную встречу обещает Глоба Львам. Астролог отмечает, что новое знакомство может полностью переменить судьбу Львов. А одинокие Львы вполне могут рассчитывать на начало новых отношений.

У Дев появится шанс начать новую жизнь. Выполнение давно отложенных планов, начинание новых проектов — вот то, чем стоит заняться Девам в четверг, утверждает астролог.

Для Весов пришло время решить проблемы и вопросы, которые постоянно откладывали. Не упустив этот шанс, Весы смогут наконец-то обрести внутреннюю гармонию.

Скорпионам стоит уделить внимание в этот день своим друзьям и близким. В таком случае 3 февраля оставит после себя массу хороших впечатлений и приятных воспоминаний.

Предстоит выполнить несколько важных задач Стрельцам. Для этого им стоит не бояться обращаться к окружающим за помощью.

Грамотно распланировать 3 февраля нужно Козерогам. Первую половину дня Глоба советует отвести под отдых, а во второй уже заняться делами.

Водолеи сумеют наладить отношения с начальством. Если они не упустят такой шанс, то с 3 февраля они станут работать в гораздо более комфортных условиях.

Радоваться каждой мелочи будут 3 февраля Рыбы. День для них пройдет спокойно и гладко, а вечер им стоит уделить партнеру, передает «Ньюинформ».

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