Власти Подмосковья начали проверку из-за голодовки медсестер в Коломне

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Власти Московской области начали проверку голодовки медицинских сестер в Коломне из-за условий труда. Профсоюз угрожает, что если требования медработников не выполнят, то каждые пять дней к голодовке будут присоединяться новые люди. Медсестры пожаловались на нехватку персонала из-за сокращений, низкую заработную плату и невыносимые условия труда.

В Коломенском перинатальном центре идет проверка, по ее итогам будут приняты меры, сообщили в среду, 2 февраля, РБК в пресс-службе правительства Московской области.

О начале голодовки сообщил профсоюз медработников «Действие», 25 января в его группе в соцсети Facebook было опубликовано открытое письмо медсестер, которые жаловались на «невыносимые условия труда», нарушения их прав и норм оказания медицинской помощи. Письмо подписали 11 медработников.

2 февраля профсоюз сообщил, что одна из медсестер начала голодовку, остальные будут присоединяться к ней по очереди, пока их требования не будут исполнены.

— Окончательное решение о начале голодовки было принято медсестрами вчера, 1 февраля, после того, как главный врач КПЦ Татьяна Шаврак не явилась на совещание по рассмотрению требований медсестер, которое она сама организовывала по поручению комиссии Минздрава Московской области. Были представители надзорных органов, были представители профсоюзов, но представителей работодателя не было, — сказано в сообщении.

Руководитель юридической службы профсоюза «Действие» Анастасия Манзя рассказала РБК, что медсестры требуют увеличить количество работников из числа младшего медперсонала и исправить ситуацию с зарплатой, чтобы доплачивали за ковид.

По ее словам, проблемы начались после сокращений, которые прошли в две волны, в 2019 и в 2021 годах.

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