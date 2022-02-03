«Любовь — вот основа всего»: Лопес раскрыла подробности отношений с Аффлеком

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Американская актриса и певица Дженнифер Лопес снова счастлива с актером Беном Аффлеком. Она рассказала подробности новых отношений с артистом, с которым у нее был роман почти 20 лет назад.

— Мы так счастливы, что не хотим снова играть в эти игры. Теперь мы старше, мы умнее, у нас больше опыта, мы находимся на другом этапе жизни, у нас теперь есть дети, и мы должны это все учитывать, — поделилась звезда в интервью изданию People.

Она отметила, что во время разлуки Аффлек сильно изменился и стал более ответственным и надежным, что дало ей уверенность в нем.

— Я так горжусь им, я так горжусь мужчиной, которым он стал, за которым я наблюдала издалека. Честность друг с другом, любовь — вот основа всего, — подчеркнула Лопес.

Она добавила, что их отношения сильно отличаются от прежнего романа, теперь они оба больше ценят друг друга.

Аффлек и Лопес встречались в начале 2000-х годов. Актер даже сделал предложение своей возлюбленной, однако свадьба не состоялась. А в 2004 году стало известно, что пара распалась.

В декабре прошлого года Дженнифер Лопес и Бен Аффлек появились вместе на кинопремьере. Пара не скрывала своих чувств, позируя фотографам.