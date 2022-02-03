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Украине нужно заключить прямой контракт с Газпромом на поставки газового топлива, так как высокие цены на энергоресурс негативно влияют на экономику. Об этом заявил экономист и сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

— Это важно не для «Нафтогаза», не для Зеленского и правительства — это важно для конечного потребителя… Цена (кубометра. — прим. «ВМ») газа конечная с НДС — 60 гривен (около 160 рублей), у нас встанет скоро вся промышленность, — пояснил специалист в эфире телеканала «Наш».

Он также предупредил, что «слезание с российской газовой иглы», за что выступают многие украинские чиновники, обернется плачевным результатом для людей и промышленности.

Недавно политолог Дмитрий Корнейчук заявил, что Украина не сможет обойтись без покупки российского газа после запуска газопровода «Северный поток — 2». Он отметил, что в стране уже катастрофически не хватает газа, так что в следующий отопительный сезон она будет вынуждена пойти на «величайшую зраду» (предательство — прим. «ВМ»). Украинские власти намеренно ввели страну в энергетический кризис, считает Корнейчук.