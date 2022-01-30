На Украине заявили, что страна будет вынуждена покупать газ у России

Фото: Nord Stream 2 / Igor Kuznetsov

Украина не сможет обойтись без покупки российского газа после запуска газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявил политолог Дмитрий Корнейчук.

Он отметил, что в стране уже катастрофически не хватает газа, так что в следующий отопительный сезон она будет вынуждена пойти на «величайшую зраду (предательство - прим. «ВМ»)».

— Мы берем газ из транзитной трубы, а когда заработает «Северный поток — 2», а он заработает в этом году, то у нас и в транзитной трубе не будет газа. Единственный выход для нашей власти — переходить на прямые договоры с «Газпромом», — рассказал он в эфире телеканала «NewsOne».

Украинские власти намеренно ввели страну в энергетический кризис, считает Корнейчук. Сделано это для возможности объяснить необходимость закупки голубого топлива у России. На Украине тарифы на газ стремительно повысились, что, как заявил эксперт, «поставило бизнес на колени». Если тарифы снизятся, то украинцам будет без разницы у кого Киев закупает газ. Это банальная политтехнология, резюмировал политолог.

13 января глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не может запретить строительство «Северного потока — 2», если он будет соответствовать правилам. Проект не рассматривается Брюсселем в качестве приоритетной инфраструктуры, уточнил он. При этом институты ЕС и Еврокомиссия не могут запретить объекты, которые строятся в соответствии с правилами, заключил дипломат.