Число закупок на портале поставщиков выросло почти на 40 процентов за прошлый год

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Объем закупок на портале поставщиков увеличился на 38 процентов в минувшем году по сравнению с показателями 2020 года. Так, он составил свыше 84 миллиардов рублей. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в четверг, 3 февраля.

Он отметил, что к настоящему момент к порталу подключились заказчики и поставщики из 39 регионов России.

— В прошлом году объем закупок между ними вырос с 61,1 миллиарда рублей в 2020 году до 84,2 миллиарда рублей в 2021 году. Мы постоянно развиваем портал, росту объемов сделок способствует удобство работы с ним — взаимодействие сторон проходит исключительно в электронном формате, представлен большой выбор услуг, товаров и контрагентов, — заявил заммэра.

При этом региональные пользователи портала сэкономили в прошлом году свыше 817 миллионов рублей. Этот показатель в 2,3 раза опередил уровень 2020 года.

Глава московского Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко добавил, что в 2021 году процесс реализации закупок перевели в онлайн-формат, что сделало его более эффективным и быстрым.

— Новые возможности портала также позволяют тратить меньше времени на выполнение рутинных операций, связанных с созданием новых карточек товара для каталога, — искусственный интеллект анализирует загруженное изображение товара и предлагает подходящие категории для него, — приводятся в сообщении на официальном сайте мэра Москвы слова руководителя ведомства.

До этого стало известно, что на столичном портале поставщиков в 2021 году были заключены 277,2 тысячи договоров на сумму 47,8 миллиарда рублей. Из них 40 миллиардов рублей потрачены на закупки у среднего и малого бизнеса.