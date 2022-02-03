Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

В Германии на древнем кладбище нашли таинственный скелет обезглавленной лошади

Полина Долганова

Общество
В Германии на древнем кладбище нашли таинственный скелет обезглавленной лошади
Фото: Facebook / Regierungspräsidium Stuttgart

На средневековом кладбище в немецком городе Книтлинген археологи нашли загадочный скелет лошади без головы и останки всадника.

Ученым пока не удалось выяснить, почему животное было обезглавлено. При этом специалисты предполагают, что процесс лишения лошади головы мог относиться к погребальной церемонии.

Из вещей всадника археологам удалось откопать меч и копье.

Предположительный возраст останков составляет 1400 лет. На территории, где были найдены артефакты, ранее правили члены династии Меровингов.

— Он (всадник — прим. «ВМ») находился в прямом подчинении у этих королей, причем занимал высокое положение. Поэтому был обязан участвовать в походах и других кампаниях, — рассказал руководитель раскопок и археолог Фольке Дамминге, слова которого приводит Daily Mail.

Недавно археологи нашли 30 мумий в семейной гробнице в египетском городе Асуан. По словам профессора Миланского университета, египтолога и руководителя раскопок Патриции Пьячентини, вход в место захоронения обнаружили в наземном здании, что делает гробницу уникальной. Археологи также заметили следы огня на стенах, что может свидетельствовать о том, что данный акрополь использовали для жертвоприношений.

Читайте также:
Археология Животные Германия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Черданцев
Георгий Черданцев

Футбол — удивительная игра

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

И дыроколом по голове!

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Настоящая зима

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Пространство для маневра

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Брата раскормили, и он обнаглел

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Наращиваем объем экспорта

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Цифровая паутина стала раздражать

Все мнения
О проекте