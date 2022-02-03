В Германии на древнем кладбище нашли таинственный скелет обезглавленной лошади

Фото: Facebook / Regierungspräsidium Stuttgart

На средневековом кладбище в немецком городе Книтлинген археологи нашли загадочный скелет лошади без головы и останки всадника.

Ученым пока не удалось выяснить, почему животное было обезглавлено. При этом специалисты предполагают, что процесс лишения лошади головы мог относиться к погребальной церемонии.

Из вещей всадника археологам удалось откопать меч и копье.

Предположительный возраст останков составляет 1400 лет. На территории, где были найдены артефакты, ранее правили члены династии Меровингов.

— Он (всадник — прим. «ВМ») находился в прямом подчинении у этих королей, причем занимал высокое положение. Поэтому был обязан участвовать в походах и других кампаниях, — рассказал руководитель раскопок и археолог Фольке Дамминге, слова которого приводит Daily Mail.

Недавно археологи нашли 30 мумий в семейной гробнице в египетском городе Асуан. По словам профессора Миланского университета, египтолога и руководителя раскопок Патриции Пьячентини, вход в место захоронения обнаружили в наземном здании, что делает гробницу уникальной. Археологи также заметили следы огня на стенах, что может свидетельствовать о том, что данный акрополь использовали для жертвоприношений.