Археологи нашли 30 мумий в уникальной египетской гробнице

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Археологи нашли 30 мумий в семейной гробнице в египетском городе Асуан. Об этом сообщил портал Live Science.

По словам профессора Миланского университета, египтолога и руководителя раскопок Патриции Пьячентини, вход в место захоронения обнаружили в наземном здании, что делает гробницу уникальной. Археологи также заметили следы огня на стенах, что может свидетельствовать о том, что данный акрополь использовали для жертвоприношений.

Факт проведения в гробнице ритуалов подтверждают и найденные там же кости животных, ожерелья и другие предметы. Возраст артефактов не был установлен.

Что касается самих мумий, что их возраст колеблется от I века до нашей эры до II и III веков нашей. Среди людей, погребенных путем мумифицирования, нашли и новорожденных.

— Это здание использовалось как священное место, где приносились жертвы богу плодородия Хнуму, которого особенно почитали в Асуане. Кто лучше, чем он, мог обеспечить вечную жизнь тем, кто упокоился в этом некрополе? — передает слова Пьячентини Live Science.

Профессор уточнила, что найденное захоронение – одно из 300 подобных мест в районе Мавзолея Ага-хана на вершине холма около реки Нил.

24 декабря на ВДНХ открылась выставка «Сокровища гробницы Тутанхамона». Гостей ждут блеск и величие царских драгоценностей, непривычные предметы быта, золотая парадная колесница, статуи богов, магические украшения царской мумии, саркофаги, самый известный бюст Нефертити и погребальная маска Тутанхамона.