Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Археологи нашли 30 мумий в уникальной египетской гробнице

Георгий Соланович

Общество
Археологи нашли 30 мумий в уникальной египетской гробнице
акрополь археология гробница

Археологи нашли 30 мумий в семейной гробнице в египетском городе Асуан. Об этом сообщил портал Live Science.

По словам профессора Миланского университета, египтолога и руководителя раскопок Патриции Пьячентини, вход в место захоронения обнаружили в наземном здании, что делает гробницу уникальной. Археологи также заметили следы огня на стенах, что может свидетельствовать о том, что данный акрополь использовали для жертвоприношений.

Факт проведения в гробнице ритуалов подтверждают и найденные там же кости животных, ожерелья и другие предметы. Возраст артефактов не был установлен.

Что касается самих мумий, что их возраст колеблется от I века до нашей эры до II и III веков нашей. Среди людей, погребенных путем мумифицирования, нашли и новорожденных.

— Это здание использовалось как священное место, где приносились жертвы богу плодородия Хнуму, которого особенно почитали в Асуане. Кто лучше, чем он, мог обеспечить вечную жизнь тем, кто упокоился в этом некрополе? — передает слова Пьячентини Live Science.

Профессор уточнила, что найденное захоронение – одно из 300 подобных мест в районе Мавзолея Ага-хана на вершине холма около реки Нил.

24 декабря на ВДНХ открылась выставка «Сокровища гробницы Тутанхамона». Гостей ждут блеск и величие царских драгоценностей, непривычные предметы быта, золотая парадная колесница, статуи богов, магические украшения царской мумии, саркофаги, самый известный бюст Нефертити и погребальная маска Тутанхамона.

Читайте также:
Археология Находки Египет
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как мы становимся черствыми

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Вопреки законам логики

Андрей Казаков
Андрей Казаков

По методичке доктора Геббельса

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Первой жертвой стала правда

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Нас всех посчитали

Никита Миронов
Никита Миронов

Во всем виновата «Маленькая страна»

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Нашим противникам до победы далеко

Все мнения
О проекте