«Мать всех санкций»: в США рассказали о проекте ограничительных мер в отношении РФ

Фото: state.gov

Международный комитет американского сената почти согласовал законопроект о «превентивных» санкциях в отношении России на межпартийном уровне. Об этом в четверг, 3 февраля, рассказала сенатор Джин Шахин.

— Мы очень близки к достижению соглашения между председателем и старшим республиканцев в комитете по международным отношениям в отношении законопроекта, который бы затрагивал превентивные санкции, — отметила она.

Шахин уточнила, что в комитете также разрабатывают проект «мать всех санкций», в который войдут ограничительные меры против основных секторов экономики РФ, госдолга и российского руководства.

Причиной этих инициатив, по словам Шахин, является якобы «агрессивное» поведение Москвы в отношении Киева, передает Центр стратегических и международных исследований США.

Сенат Конгресса Соединенных Штатов на текущей неделе может согласовать санкций в отношении России на случай обострения конфликта вокруг Украины. Об этом ранее сообщало агентство Bloomberg со ссылкой на опрошенных им политиков. По словам председателя комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Роберта Менендеса, американцы планируют обсудить последние детали, по которым необходимо достичь согласия. Сенатор-республиканец Джим Риш в свою очередь заявил, что прогресса по данному вопросу можно будет достичь по итогу дискуссий между демократами и республиканцами.