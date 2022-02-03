Второй этап противоаварийных работ стартовал в доме Анны Монс в центре столицы

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Бауманская улица Карта всех событий

Специалисты приступили ко второму этапу противоаварийных работ в доме Анны Монс на Бауманской улице в центре Москвы. Об этом сообщил глава столичного Департамента культурного наследия Алексей Емельянов в четверг, 3 февраля.

Он отметил, что в настоящий момент памятник Немецкой слободы находится в аварийном состоянии, однако, вскоре он преобразится.

— Под нашим контролем специалисты уже приступили ко второму этапу первоочередных работ. Во время них будут укреплены все конструкции здания, что позволит обеспечить безопасность для дальнейшей реставрации. Важно отметить, что во время исследовательских работ специалистам удалось обнаружить историческую лестницу, о которой никто не подозревал, — заявил руководитель ведомства.

Проектом ремонта предусмотрены работы по переустройству крови, установке противоаварийных рам и размещению балок над сводами, пишет официальный сайт мэра Москвы.

До этого стало известно, что дом Анны Монс на Бауманской улице, который является объектом культурного наследия, откроется для посетителей после завершения необходимых работ. Уточняется, что дни, периодичность и другие условия доступа в любой объект культурного наследия, в том числе и дом Анны Монс, закрепляются в его охранном обязательстве.