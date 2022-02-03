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Специалисты улучшили интерфейс столичного сервиса «Общественные обсуждения»

Виктория Сикерина

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Специалисты улучшили интерфейс столичного сервиса «Общественные обсуждения»
Фото: Pexels

Специалисты модернизировали интерфейс сервиса «Общественные обсуждения» на портале «Активный гражданин». Теперь пользователям доступны упрощенная навигация, обновленный дизайн и чат-бот.

Уточняется, что для улучшения работы сервиса добавились следующие разделы: «Проекты», «О сервисе», «Вопросы и ответы» и «Обратная связь».

— Для того чтобы повлиять на будущее развитие любимого района, им больше не нужно искать информацию о месте проведения встречи и выкраивать свободное время. Достаточно просто открыть сервис, выбрать интересующий проект, изучить электронные материалы и высказать свою точку зрения, — отметил руководитель учреждения «Новые технологии управления» Александр Пищелко.

Например, специалистам удалось структурировать справочные данные. Раньше сайт состоял лишь из одной страницы, однако добавленные разделы упростили навигацию для пользователей.

Также на портале заработал чат-бот. Чтобы задать интересующий вопрос, необходимо кликнуть на иконку чата в правом нижнем углу экрана. С остальными подробностями изменений можно ознакомиться на официальном сайте мэра Москвы.

26 января стало известно, что специалисты цифрового туристического сервиса Russpass обновили его интерфейс. Здесь появились новые разделы.

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