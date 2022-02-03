Пассажирский автобус и два автомобиля столкнулись на Липецкой улице

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Россия, Москва, Липецкая улица Карта всех событий

Дорожная авария с участием пассажирского автобуса подмосковного перевозчика «Домтрансавто» и двух легковых машин произошла в утренние часы на юге столицы. Об этом сообщили в пресс-службе московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в четверг, 3 февраля.

В ведомстве отметили, что столкновение произошло в районе пересечения Липецкой улицы с Лебедянской.

Уточняется, что в настоящий момент на месте происшествия работают оперативные городские службы, в том числе МЧС и скорая медицинская помощь, говорится в сообщении.

Фото: Telegram-канал «Дептранс. Оперативно»

Статистика ГИБДД

В Москве на минувшей неделе произошло 102 ДТП, в которых погибли четыре человека и еще 18 получили различные ранения, в том числе девять детей в возрасте до шестнадцати лет.

Наиболее распространенные виды аварий: столкновение транспортных средств (49 случаев) и наезды на пешеходов (41). В 19 эпизодах наезды на пешеходов произошли вне зоны действия пешеходных переходов.