Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Пассажирский автобус и два автомобиля столкнулись на Липецкой улице

Виктория Сикерина

Происшествия
Пассажирский автобус и два автомобиля столкнулись на Липецкой улице
Фото: Depositphotos
Россия, Москва, Липецкая улица Карта всех событий

Дорожная авария с участием пассажирского автобуса подмосковного перевозчика «Домтрансавто» и двух легковых машин произошла в утренние часы на юге столицы. Об этом сообщили в пресс-службе московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в четверг, 3 февраля.

В ведомстве отметили, что столкновение произошло в районе пересечения Липецкой улицы с Лебедянской.

Уточняется, что в настоящий момент на месте происшествия работают оперативные городские службы, в том числе МЧС и скорая медицинская помощь, говорится в сообщении.

Пассажирский автобус и два автомобиля столкнулись на Липецкой улице Фото: Telegram-канал «Дептранс. Оперативно»

Статистика ГИБДД

В Москве на минувшей неделе произошло 102 ДТП, в которых погибли четыре человека и еще 18 получили различные ранения, в том числе девять детей в возрасте до шестнадцати лет.

Наиболее распространенные виды аварий: столкновение транспортных средств (49 случаев) и наезды на пешеходов (41). В 19 эпизодах наезды на пешеходов произошли вне зоны действия пешеходных переходов.

Читайте также:
Транспорт Происшествия ДТП
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Черданцев
Георгий Черданцев

Футбол — удивительная игра

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

И дыроколом по голове!

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Настоящая зима

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Пространство для маневра

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Брата раскормили, и он обнаглел

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Наращиваем объем экспорта

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Цифровая паутина стала раздражать

Все мнения
О проекте