Наталья Сергунина: Около 800 тысяч консультаций провели специалисты МБМ за 10 лет

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Специалисты проекта «Малый бизнес Москвы» провели со столичными предпринимателями около 800 тысяч бесплатных консультаций за последние 10 лет. Об этом рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

По ее словам, эксперты оказывают данную услугу с момента основания МБМ, то есть с 2012 года. В рамках консультаций предприниматели могут задать интересующие их вопросы, которые касаются вопросов открытия собственного бизнеса.

По словам заммэра, только за 2021 год специалисты проекта провели 109 тысяч таких консультаций.

Самыми волнующими для предпринимателей темами по итогам прошлого года оказались меры городской поддержки малого и среднего бизнеса, финансовая помощь от города и государственная регистрация ИП.

Чтобы получить консультацию, необходимо открыть сайт mbm.mos.ru и найти в нем раздел «Консультация». Затем нужно выбрать тему обращения, задать свой вопрос и ожидать ответа.

Также получить консультацию можно по телефону +7 (495) 225-14-14 или непосредственно в центрах услуг для бизнеса.

Недавно стало известно, что Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы заключил 977 договоров поручительства. Их общая сумма превысила 15,4 миллиарда рублей, а всего у кредиторов предприниматели получили 32,8 миллиарда рублей.