«Ужин холостяка»: Прилучный намекнул на расставание с Карпович

Фото: instagram/bugevuge

Российский актер Павел Прилучный намекнул на расставание с актрисой Мирославой Карпович. Он записал странный видеоролик в Instagram.

На нем артист показал свежеобжаренный кусок мяса, сопроводив кадры своей интересной репликой.

— Вот это я понимаю – ужин холостяка! — рассказал актер в Instagram.

Естественно, фанаты сразу заподозрили, что в отношениях актера с Карпович что-то не так. К тому же, сам Прилучный недавно выложил фотографии со своей бывшей женой Агатой Муцениеце и детьми. Многие подписчики с нетерпением ждут воссоединения звездной пары.

Стоит уточнить, что именно Карпович многие называют виновницей в расставании Прилучного и его бывшей супруги. Влюбленные пытались скрывать свои отношения, однако звезда «Папиных дочек» все равно не смогла избежать ненависти общественности. Даже сама Муцениеце нелестно высказывалась в ее адрес.

Несмотря на это, Прилучный считает Карпович прекрасным человеком — девушка прекрасно ладит с его детьми.

— Это чистейшей души человек, который знает, как себя вести с детками, и мои ее обожают, они с ней занимаются. Потрясающая девчонка, — выразился как-то актер.

Ранее стало известно, что актер Павел Прилучный требует от мужчины, который избил его в Калининграде, денежную компенсацию в размере 4,5 миллиона рублей.