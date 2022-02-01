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Прилучный потребовал почти пять миллионов рублей в качестве компенсации

Виктория Храменкова

Общество
Прилучный потребовал почти пять миллионов рублей в качестве компенсации
Фото: instagram/bugevuge

Актер Павел Прилучный требует от мужчины, который избил его в Калининграде, денежную компенсацию в размере 4,5 миллиона рублей.

Информация о том, что Прилучный был избит, появилась в ноябре 2020 года. Известно, что обидчиком артиста стал бизнесмен Владимир Семенов. Предприниматель рассказал, что они встретились с актером в ночном клубе, где начали обсуждать свои достижения в боксе. Мужчины захотели выяснить, кто из них сильнее и назначили бой через несколько дней.

В результате сражения актер получил серьезные травмы. Так, у него был диагностирован перелом костей лицевого скелета, ссадины и ушибы головы. Побои стали причиной того, что съемки Прилучного в нескольких проектах были перенесены, передает «Интерфакс».

17 января актер Павел Прилучный в своем Instagram впервые за долгое время опубликовал совместное фото с бывшей женой Агатой Муцениеце. Экс-супруги решили отметить старый Новый год в Дубае вместе со своими детьми.

В кадре все члены семьи улыбаются на камеру. На заднем плане виден местный парк развлечений. Несколько лет назад семья сделала точно такой же кадр в Дубае.

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