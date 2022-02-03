Врач рассказала, о чем не стоит забывать пожилым при лечении коронавируса

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При лечении коронавируса пожилым людям не стоит забывать о профилактике основного заболевания. Об этом сообщила врач-гериатр Надежда Рунихина.

По ее словам, «омикрон»-штамм по симптомам похож на обычную ОРВИ. Обычно болезнь протекает легко, но это не означает, что осложнений основного заболевания вызвано не будет. Рунихина рекомендовала пожилым гражданам провести онлайн-консультацию со специалистом.

— Даже при легком течении заболевания пациентам важно помнить, что базовая терапия основного заболевания должна вестись особенно тщательно. Пациенты должны соблюдать те рекомендации и принимать те препараты, которые были выписаны врачом до заболевания, — добавила врач.

Рунихина уточнила, что необходимо принимать кроворазжижающие препараты, лекарство от ишемической болезни сердца и продолжать следить за давлением. Гериатр также подчеркнула, что при ухудшении состояния пациента важно срочно обратиться к врачу для коррекции лечения или госпитализации, передает РИА Новости.

Ранее Рунихина рассказала о симптомах у людей старше 70 лет, появившихся при ОРВИ, которые должны насторожить и стать основанием для обращения к врачу.