Гериатр назвала симптомы при ОРВИ у пожилых людей, которые должны насторожить

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Главный внештатный специалист-гериатр департамента здравоохранения Москвы Надежда Рунихина рассказала о симптомах у людей старше 70 лет, появившихся при ОРВИ, которые должны насторожить и стать основанием для обращения к врачу. Это патологическая сонливость, спутанность сознания, отсутствие аппетита и резкая слабость.

Медик отметила, что у большинства пожилых людей есть сопутствующие заболевания — сахарный диабет, артериальная гипертония, ожирение, хронические заболевания бронхо-легочной системы. Поэтому даже легкое течение коронавируса может сопровождаться обострением основного заболевания. Гериатр подчеркнула, что родственникам важно правильно оценить состояние своих пожилых близких.

— Если температура тела не превышает 38 градусов, нет одышки, то есть показатель не больше 20-22 вздохов в минуту, нормальная оксигенация, пульс не высокий и не низкий, если нет дополнительных необычных симптомов у пациента — головная боль, боль за грудиной, нестабильный уровень артериального давление, нестабильный показатель уровня сахара крови, то поводов для беспокойства нет. Но если у пациента старше 70 лет появляется патологическая сонливость, спутанность сознания, отказ от питания, резкая слабость, человек перестает за собой ухаживать, двигаться, он упал — это повод для серьезного беспокойства, — рассказала Рунихина.

Она добавила, что в ситуациях, которые не вызывают беспокойство, достаточно обратиться за дистанционной консультацией, во время которой врач откроет больничный, или прийти к дежурному медику без записи в любую поликлинику, передает РИА Новости.

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