Врач рассказал о проблемах с лишним весом у пациентов, перенесших COVID-19

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Председатель Медицинской палаты Петербурга Тамаз Мчелидзе рассказал о недуге, с которым все чаще обращаются к врачам пациенты после перенесенной коронавирусной инфекции.

Все чаще перенесшие инфекцию россияне обращаются к специалистам с жалобами на лишний вес. Врач подчеркнул, что нарушение обмена веществ является на сегодняшний день одной из самых распространенных проблем постковида.

Он добавил, что подобный недуг встречается у представителей различных возрастных групп. На сброс лишнего веса может уйти несколько месяцев. Причины набора веса могут быть различными, поэтому необходима консультация врачей.

— Было такое, что человек 15 килограммов набрал после ковида. У человека углеродный обмен нарушен был. Соответственно, перевели на диету, назначили витаминные комплексы, посадили на правильное питание — и вес потихонечку ушел. Назначили прогулки побольше на свежем воздухе, чтобы обменные процессы получше работали, — рассказал врач в комментарии «Невским новостям».

Он добавил, что также после коронавируса часто возникают проблемы с сердечно-сосудистой системой.

До этого врач-терапевт рассказала, чем отличается постковидный синдром при разных формах COVID-19.