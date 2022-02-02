Тремор и внезапная смерть: чем отличается постковидный синдром при разных формах COVID-19

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Постковидный синдром возникает вне зависимости от того, в какой форме COVID-19 протекал у человека: легкой, скрытой, средней, критической или тяжелой. «Вечерняя Москва» решила узнать у эксперта, чем отличается этот синдром при разном течении заболевания.

По словам врача-терапевта, врача высшей категории Инны Колосковой, прежде всего постковидный синдром может длиться от семи дней до 12 недель и переходить даже в хроническую стадию. Все зависит от того, насколько при коронавирусе пострадала иммунная система:

— Стойкие и длительные последствия острого заболевания, которые сохраняются более четырех или пяти недель после дебюта COVID-19, не объясняются наличием сопутствующих проблем. Просто на фоне постковидного синдрома хронические болезни могут обостряться.

Например, вне зависимости от того, как легко протекал коронавирус и имелась ли у больного хроническая проблема, практически у подавляющего большинства зараженных в период наступления постковида развивается хроническая усталость, которую научно именуют астенией. Возникает она из-за низкоинтенсивного воспаления нервных тканей, что в результате может негативно влиять на умственную деятельность.

Постковидный синдром во время всех предыдущих штаммов негативно сказывался на работе сердца. По словам врача, это происходило по причине того, что возбудитель вируса проникал в сердечную мышцу и вызывал воспалительный процесс.

— В тяжелых случаях возникают необратимые последствия: гибель клеток и рубцевание тканей, — говорит врач. — Поражение сердца возникает еще из-за повышенной активности иммунной системы на болезнь. Защитные функции захлестывают организм, вызывая всем известный цитокиновый шторм, который появляется при тяжелых формах «короны». Такая клиническая картина может привести к миокардиту, то есть к сердечной недостаточности.

Разумеется, подобные проблемы возникают при тяжелых формах болезни. Если речь идет о легком течении, то клиническое выздоровление наступает примерно через две недели, а при среднетяжелом и тяжелом — через 3–6 недель.

При бессимптомном и легком течении болезни проблемы со здоровьем тоже появляются спустя неделю после выздоровления. Проявляются они в виде повышенной утомляемости, бессонницы, депрессии, тремора конечностей, выпадения волос и нарушения функций вестибулярного аппарата.

Последствием среднетяжелых и тяжелых форм SARS-COV-2 может стать обострение сопутствующих аутоиммунных заболеваний. Постковид может вызывать панические атаки, посттравматические стрессовые расстройства, повышать риск образования тромбов, внезапной смерти из-за обострившихся кардиологических проблем. Например, миелиты, ишемические инсульты, синдром Гийена — Барре.

Долгосрочные последствия пока изучаются, и список, по словам врача, постоянно пополняется.

Эксперт заметила, что главной отличительной чертой постковида при всех предыдущих вариантах коронавируса было системное воспаление в сосудах, которое приводило к тромбообразованию, усталости, головным болям и ломоте в суставах.

Что же касается «омикрона» и постковидного синдрома после него, по словам врача, новый штамм, как и предыдущие, взаимодействует с кровеносной системой и нервными клетками:

— Поэтому нет причин полагать, что после «омикрона» не наступит этот синдром. Он может возникать от нескольких недель до трех–четырех месяцев. Так как это новое явление и мы знаем, что он протекает легче, то ошибочно считаем, что избежим последствий. Стоит также сказать, что «омикрон» не вызывает сложных форм коронавируса благодаря тому, что больше людей начали прививаться.

Эксперт отметила, что возможными проблемами, с которыми победившие омикрон пациенты столкнутся, могут стать аутоиммунные заболевания, нарушение свертываемости крови, проблемы с памятью и детородной функцией.

Эксперт призвала не ожидать постковидных проявлений сразу после клинического выздоровления, а попытаться сделать все возможное, чтобы смягчить их дебют:

— Важно, чтобы в период реабилитации рядом были специалисты, которые направят на дополнительные обследования, дабы исключить риск развития новых болезней, вызванных COVID-19.

Собеседница «ВМ» призвала обращаться за консультацией и проходить медосмотр каждый месяц в течение полугода–года после коронавируса.