Ефимов: Каждый третий семейный ипотечный кредит в Москве выдан семьям с одним ребенком

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В 2021 году 3,2 тысячи семей с первенцами получили кредит по программе «Семейная ипотека» в Москве. Этот показатель составил 32 процента от общего объема кредитования по госпрограмме. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в четверг, 3 февраля.

Он отметил, что общий объем кредитования по программе в городе составил 65,4 миллиарда рублей. Площадь приобретенного жилья оценивается в 580 тысяч квадратных метров.

— Семьи с двумя детьми получили 4,3 тысячи кредитов — 44 процента от их количества. На семьи с тремя детьми пришлось 18 процентов кредитов — 1,8 тысячи. Всего средства по программе льготного кредитования получили 9,8 тысячи семей, — уточнил заммэра.

Ефимов добавил, что на столицу приходится почти 22 процента от объема выданных семейных ипотечных кредитов в стране. Всего с момента реализации программы «Семейная ипотека» за кредитами обратились 24,6 тысячи столичных семей.

Руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов уточнил, что кредит получили более 1,1 тысячи семей, в которых воспитывается ребенок с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

— Общий объем кредитования составил 151,7 миллиарда рублей, на них было приобретено 1,5 миллиона квадратных метров жилья общей стоимостью 257 миллиардов рублей, — заключил глава ведомства.

Накануне Владимир Ефимов рассказал, что за период с января по октябрь 2021 года по программе «Семейная ипотека» в столице выдали 6154 кредита на общую сумму более 41 миллиарда рублей.