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Вирусолог Бутенко объяснил важность введения ограничений для детей в Петербурге

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Вирусолог Бутенко объяснил важность введения ограничений для детей в Петербурге
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Специалист по вирусологии, руководитель лаборатории биологии и индикации арбовирусов ФГУ «НИИ вирусологии им. Д. И. Ивановского» Александр Бутенко пояснил, почему в Санкт-Петербурге приняли решение о дополнительных ограничениях для детей.

Специалист отметил, что несовершеннолетние — это достаточно неорганизованная категория людей. Они зачастую не носят маски, посещают места большого скопления людей, забывают тщательно мыть руки.

Кроме того, в последнюю волну, вызванную распространением «омикрон»-штамма, увеличилась заболеваемость несовершеннолетних. Заболеваемость детей объясняется тем, что они легкомысленно относятся к мерам предосторожности. Кроме того, дети не охвачены вакцинацией, а число привившихся подростков невелико, передает издание «Невские новости».

Бутенко отметил, что введенные ограничения совершенно оправданы в сложившейся ситуации.

Ранее стало известно, что в школах города объявлены внеплановые каникулы — с 7 по 20 февраля. Старшеклассников перевели на дистанционное обучение с 2 февраля. Школьникам также запрещено посещать заведения общественного питания и непродовольственные магазины. Все кружки и секции переведены на дистанционный формат, передает Nation news.

До этого вице-губернатор Петербурга объяснила, почему на удаленку перевели старшеклассников.

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