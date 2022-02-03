Новый рекорд: в красивые даты февраля в Москве поженятся более 2,5 тысячи пар

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Свыше 6,7 тысячи влюбленных планируют оформить отношения в феврале 2022 года в Москве. Так, более 40 процентов пар подали заявления на регистрацию брака в красивые даты с сочетанием двоек. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Управления ЗАГС в четверг, 3 февраля.

В ведомстве отметили, что 22 февраля 2022 года поженятся более 1,5 тысячи влюбленных.

— На красивые даты февраля подали заявления более 2,5 тысячи пар — более 40 процентов от общего количества заявлений на этот месяц. Февраль 2022 года может побить февральский рекорд 2020 года по количеству зарегистрированных браков. На второй месяц 2022 года подано уже более 6,7 тысячи заявлений о заключении брака, а в феврале 2020 года поженились более 6,2 тысячи молодоженов, что было рекордом за последние пять лет, — заявили в пресс-службе.

При этом порядка 450 пар оформили отношения 2 февраля 2022 года. 12 февраля планируется зарегистрировать отношения более 500 молодоженов, а 20 февраля — более 250.

До этого стало известно, что супруги, отмечающие юбилей совместной жизни, могут оформить выплату к годовщине в столичных центрах государственных услуг. Она доступна зарегистрированным по месту жительства и получающим пенсию в Москве супругам, которые празднуют 50, 55, 60, 65 и 70 лет брака.