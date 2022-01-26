В День супругов москвичам рассказали о возможностях для пар в центрах госуслуг

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Супруги, отмечающие юбилей совместной жизни, могут оформить выплату к годовщине в столичных центрах государственных услуг. Об этом сообщили в пресс-службе офисов «Мои документы» в среду, 26 января.

Так, услуга доступна зарегистрированным по месту жительства и получающим пенсию в Москве супругам, которые празднуют 50, 55, 60, 65 и 70 лет брака.

— Для подачи заявления понадобятся паспорта обоих супругов, свидетельство о браке, а также номер счета и полные банковские реквизиты кредитной организации для перечисления средств (по желанию заявителя). Обратиться с заявлением и документами можно не ранее чем за месяц до наступления даты юбилея супружеской жизни, — отметили в ведомстве.

Также в пресс-службе напомнили, что с 2021 года в городе можно закрепить союз в неторжественной обстановке в офисах госуслуг. Такой услугой уже воспользовались свыше девяти тысяч пар.

— С момента запуска государственной услуги в городских офисах госуслуг лидером по количеству зарегистрированных браков стал флагманский офис ЮАО — там узаконили свой союз 345 пар. В офисах окружного значения ВАО, САО, ЮВАО есть специально оборудованные фотозоны, где молодожены могут сделать красивые свадебные фотографии, — добавили в учреждении.

При этом самыми популярными для свадьбы месяцами прошлого года стали август, октябрь. декабрь. Помимо этого, многие возлюбленные заключили брак в красивые даты. Самой востребованной датой стало 21 декабря 2021 года.

25 января мэр Москвы Сергей Собянин расширил перечень услуг загсов в центрах «Мои документы».