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Мэр Москвы Сергей Собянин расширил перечень услуг загсов в центрах «Мои документы». Информация об этом появилась на официальном сайте мэра города.

Теперь зарегистрировать расторжение брака в центрах можно в независимости от наличия у гражданина паспорта РФ. Более того, иностранные граждане смогут получить повторные свидетельства и справки о государственной регистрации актов гражданского состояния.

Во флагманских центрах «Мои документы» станет доступна услуга по включению в ЕГР ЗАГС сведений о документах, выданных иностранными органами в удостоверение актов гражданского состояния, совершенных за пределами РФ в отношении ее граждан.

Дополнительные услуги будут предоставлять центры «Мои документы» в районах Замоскворечье, Сокол, Алексеевский, Новогиреево, Марьино, Нагорный, Нагатино-Садовники, Черемушки, Можайский, Кунцево, Северное и Южное Тушино, Савелки и в поселении Троицк с 31 января, передает официальный портал мэра Москвы.

25 января столичный мэр заявил о том, что подачу заявок на размещение летних заведений общепита переведут в электронный формат с 1 февраля.