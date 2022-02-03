Спрос на фармацевтов увеличился в столице на 156 процентов за год

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Спрос на фармацевтов увеличился в Москве на 156 процентов за последний год. При этом потребность в медицинских сестрах выросла на 173 процента. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Авито Работа».

Аналитики отметили, что за время пандемии коронавируса медучреждения стали более активно искать дополнительных сотрудников младшего персонала. Например, число вакансий санитаров увеличилось на 120 процентов. Работодатели готовы предложить таким специалистам в среднем 25 тысяч рублей в месяц.

— В целом, медианная зарплата медиков в Москве за 2021 год составила 30 тысяч рублей. Фармацевтам работодатели в среднем готовы предложить 42 тысяч рублей, медсестрам – 30 тысяч рублей, — заявили исследователи.

При этом уровень соискательской активности стал больше на 121 процент за минувший год.

— Среди среднего медицинского персонала в Москве спросом у соискателей пользуются вакансии ассистента (плюс 468 процентов) и медсестры (плюс 4 процента), — заключили в пресс-службе сервиса.

Ранее стало известно, что спрос на психологов в России увеличился на 99 процентов, а в столице — на 116 процентов.