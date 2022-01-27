Москвичи начали обращаться за психологической помощью на 116 процентов чаще

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Спрос на психологов в России увеличился на 99 процентов, а в столице — на 116 процентов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Авито Услуги».

Аналитики отметили, что такая статистика обусловлена последствиями пандемии коронавируса и сопутствующими ограничительными мерами. Россияне начали более бережно относится к своему ментальному здоровью, из-за чего спрос на специалистов значительно вырос.

— Это случилось, в том числе, благодаря росту популярности дистанционных онлайн-консультаций, когда помощь специалиста можно получить в любое удобное время. Дистанционный формат облегчил работу и самим психологическим консультантам. Так, предложений от квалифицированных специалистов за 2021 год в Москве стало больше на 45 процентов, — заявили в пресс-службе портала.

Особенную заинтересованность в психологической помощи москвичи проявили в период новогодних праздников. Обычно в это время многие люди испытывают стресс из-за того, что не успевают завершить запланированные дела или купить подарки.

— При этом по всей России средняя стоимость одной часовой консультации не менялась с 2020 года и начинается от 1500 рублей. В Москве же средняя цена за одну консультацию начинается от 1500 рублей в час, — подчеркнули на портале.

Руководитель маркетинговых проектов «Авито Услуг» Иван Чулков добавил, что за последний год в стране резко увеличилось число профессиональных психологов.

— Так, за 2021 год в России предложений от квалифицированных специалистов стало больше на 61 процент. Средний стаж специалистов на платформе составляет не менее трех лет, — заключил он.

26 января московская служба психологической помощи прекратила запись на очные консультации. Все приемы в настоящий момент доступны только в электронном формате.